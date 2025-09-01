Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие, негативно влияющих на мировую экономику, подрывающих справедливую конкуренцию, препятствующих международному сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.
шос, оон, вто
Экономика, ШОС, ООН, ВТО
09:53 01.09.2025
 
Страны ШОС против односторонних принудительных мер, включая экономические

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие, негативно влияющих на мировую экономику, подрывающих справедливую конкуренцию, препятствующих международному сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.
Саммит ШОС -2025. День второй
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
Заголовок открываемого материала