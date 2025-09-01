https://1prime.ru/20250901/shos-861567551.html
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
2025-09-01T09:53+0300
экономика
шос
оон
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/81/837498179_0:16:2783:1581_1920x0_80_0_0_2693bfd33bc8b34755d2efee6f07f00c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие, негативно влияющих на мировую экономику, подрывающих справедливую конкуренцию, препятствующих международному сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития ООН", - говорится в тексте декларации.
шос, оон, вто
