Страны ШОС утвердили дорожную карту развития энергетического сотрудничества - 01.09.2025
Страны ШОС утвердили дорожную карту развития энергетического сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Принято заявление Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики и утверждена дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", - говорится в декларации. Отмечается, что "государства-члены поддерживают расширение инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, поступательное повышение устойчивости цепочек производства и поставок энергоресурсов, готовы содействовать устойчивому, стабильному и сбалансированному развитию недискриминационного мирового энергетического рынка".
10:00 01.09.2025
 
Страны ШОС утвердили дорожную карту развития энергетического сотрудничества

В ШОС утвердили дорожную карту развития энергетического сотрудничества до 2030 года

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Принято заявление Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики и утверждена дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", - говорится в декларации.
Отмечается, что "государства-члены поддерживают расширение инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, поступательное повышение устойчивости цепочек производства и поставок энергоресурсов, готовы содействовать устойчивому, стабильному и сбалансированному развитию недискриминационного мирового энергетического рынка".
Заголовок открываемого материала