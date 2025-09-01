Страны ШОС утвердили дорожную карту развития энергетического сотрудничества

https://1prime.ru/20250901/shos-861568395.html
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Принято заявление Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики и утверждена дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", - говорится в декларации. Отмечается, что "государства-члены поддерживают расширение инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, поступательное повышение устойчивости цепочек производства и поставок энергоресурсов, готовы содействовать устойчивому, стабильному и сбалансированному развитию недискриминационного мирового энергетического рынка".
