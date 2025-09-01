https://1prime.ru/20250901/shos-861569511.html

В ШОС заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом

политика

индия

иран

казахстан

оон

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, подчеркивают, что "двойные стандарты" в борьбе с терроризмом неприемлемы, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, подчеркивают, что "двойные стандарты" в борьбе с терроризмом неприемлемы, и призывают международное сообщество бороться с терроризмом, включая трансграничное передвижение террористов, при центральной роли ООН путем полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права в целях совместной борьбы со всеми террористическими организациями. Они подчеркивают важность принятия консенсусом Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме", - в частности отмечается в тексте декларации. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

