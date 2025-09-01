Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ - 01.09.2025, ПРАЙМ
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ - 01.09.2025, ПРАЙМ
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ
Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС."Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в документе.Кроме того, в документе говорится о том, что одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
10:27 01.09.2025
 
Страны ШОС категорически выступили против милитаризации сферы ИКТ

Страны ШОС в декларации выступили против милитаризации сферы ИКТ

ТЯНЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества категорически выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в документе.
Кроме того, в документе говорится о том, что одностороннее наращивание рядом стран систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на безопасность.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Заинтересованные страны ШОС приняли решение о создании Банка развития ШОС
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Заголовок открываемого материала