ШОС нацелена на преодоление разрыва в сфере цифровой экономики - 01.09.2025
ШОС нацелена на преодоление разрыва в сфере цифровой экономики
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики", - говорится в декларации. Указано, что "они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в сфере электронной торговли". "Принято Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики. Государства-члены отметили предложение о создании механизма ШОС по экспортному кредитованию и инвестициям", - отмечается в документе.
шос
Экономика, ШОС
10:41 01.09.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики", - говорится в декларации.
Указано, что "они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в сфере электронной торговли".
"Принято Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики. Государства-члены отметили предложение о создании механизма ШОС по экспортному кредитованию и инвестициям", - отмечается в документе.
