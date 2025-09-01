https://1prime.ru/20250901/shos-861571281.html
ШОС нацелена на преодоление разрыва в сфере цифровой экономики
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики", - говорится в декларации. Указано, что "они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в сфере электронной торговли". "Принято Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики. Государства-члены отметили предложение о создании механизма ШОС по экспортному кредитованию и инвестициям", - отмечается в документе.
