Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость - 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс". "Мы должны соблюдать принципы международного верховенства права и полностью и всесторонне придерживаться общепризнанных основных норм международных отношений, включая цели и принципы Устава ООН", - сказал глава КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что страны ШОС должны обеспечивать "равное и единообразное применение международного права и международных правил, воздерживаться от двойных стандартов". "Мы должны практиковать многосторонность, отстаивать принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод в глобальном управлении, укреплять солидарность и сотрудничество, выступать против односторонних подходов", - добавил глава КНР. Китайский лидер также подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет Организации Объединенных Наций, ее незаменимую и важную роль в глобальном управлении. "Мы должны предпринять действия в рамках ШОС для обеспечения международной справедливости и беспристрастности", - сказал он. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
китай, азербайджан, армения, си цзиньпин, шос, оон, асеан
Политика, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Си Цзиньпин, ШОС, ООН, АСЕАН
12:04 01.09.2025
 
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость

Си Цзиньпин: страны ШОС должны защищать международную справедливость

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс".
"Мы должны соблюдать принципы международного верховенства права и полностью и всесторонне придерживаться общепризнанных основных норм международных отношений, включая цели и принципы Устава ООН", - сказал глава КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что страны ШОС должны обеспечивать "равное и единообразное применение международного права и международных правил, воздерживаться от двойных стандартов".
"Мы должны практиковать многосторонность, отстаивать принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод в глобальном управлении, укреплять солидарность и сотрудничество, выступать против односторонних подходов", - добавил глава КНР.
Китайский лидер также подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет Организации Объединенных Наций, ее незаменимую и важную роль в глобальном управлении.
"Мы должны предпринять действия в рамках ШОС для обеспечения международной справедливости и беспристрастности", - сказал он.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции
Политика КИТАЙ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ Си Цзиньпин ШОС ООН АСЕАН
 
 
