https://1prime.ru/20250901/shos-861580126.html

Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации

Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации - 01.09.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:14+0300

2025-09-01T12:14+0300

2025-09-01T12:14+0300

политика

китай

азербайджан

армения

си цзиньпин

шос

оон

асеан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849732131_0:0:2505:1410_1920x0_80_0_0_47cab1e582f9d833f70ddc1e931aebc5.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс". "Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html

китай

азербайджан

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, азербайджан, армения, си цзиньпин, шос, оон, асеан