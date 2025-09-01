https://1prime.ru/20250901/shos-861580126.html
Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации
Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации - 01.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:14+0300
2025-09-01T12:14+0300
2025-09-01T12:14+0300
политика
китай
азербайджан
армения
си цзиньпин
шос
оон
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849732131_0:0:2505:1410_1920x0_80_0_0_47cab1e582f9d833f70ddc1e931aebc5.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс". "Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html
китай
азербайджан
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849732131_0:0:2243:1682_1920x0_80_0_0_f57bf91332f3b9a389e1fff07e50a680.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, азербайджан, армения, си цзиньпин, шос, оон, асеан
Политика, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Си Цзиньпин, ШОС, ООН, АСЕАН
Си Цзиньпин призвал ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации
Си Цзиньпин: страны ШОС должны придерживаться принципа отказа от конфронтации
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс".
"Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС