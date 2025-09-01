Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации - 01.09.2025
Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации
Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации
2025-09-01T12:50+0300
экономика
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) видят необходимость более полно раскрыть экономический потенциал организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Лидеры наших стран подчеркивают, что необходимо полнее раскрыть экономический потенциал организации", - заявил Ермекбаев на Совете глав-государств ШОС. Полный текст его выступления опубликован на сайте организации. По его словам, взаимный товарооборот на пространстве ШОС ежегодно увеличивается, при этом от 30 до 50% притока инвестиций в организации приходится на государства-члены. "Дальнейший импульс могло бы придать упрощение процедур торговли, выработка привлекательных условий, режимов и преференций, а также создание действенного финансового института", - добавил Ермекбаев. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
шос
Экономика, ШОС
12:50 01.09.2025
 
Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) видят необходимость более полно раскрыть экономический потенциал организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Лидеры наших стран подчеркивают, что необходимо полнее раскрыть экономический потенциал организации", - заявил Ермекбаев на Совете глав-государств ШОС. Полный текст его выступления опубликован на сайте организации.
По его словам, взаимный товарооборот на пространстве ШОС ежегодно увеличивается, при этом от 30 до 50% притока инвестиций в организации приходится на государства-члены.
"Дальнейший импульс могло бы придать упрощение процедур торговли, выработка привлекательных условий, режимов и преференций, а также создание действенного финансового института", - добавил Ермекбаев.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ЭкономикаШОС
 
 
