Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации
Генсек ШОС призвал более полно раскрыть экономический потенциал организации
2025-09-01T12:50+0300
2025-09-01T12:50+0300
2025-09-01T12:50+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) видят необходимость более полно раскрыть экономический потенциал организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Лидеры наших стран подчеркивают, что необходимо полнее раскрыть экономический потенциал организации", - заявил Ермекбаев на Совете глав-государств ШОС. Полный текст его выступления опубликован на сайте организации. По его словам, взаимный товарооборот на пространстве ШОС ежегодно увеличивается, при этом от 30 до 50% притока инвестиций в организации приходится на государства-члены. "Дальнейший импульс могло бы придать упрощение процедур торговли, выработка привлекательных условий, режимов и преференций, а также создание действенного финансового института", - добавил Ермекбаев. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
