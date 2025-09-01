Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/shtrafy-861550158.html
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям - 01.09.2025, ПРАЙМ
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям
За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы - для юридических лиц они... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:27+0300
2025-09-01T00:27+0300
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861550158.jpg?1756675636
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы - для юридических лиц они составят от 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, соответствующая норма внесена в статью 14.53 КоАП РФ и вступила в силу с 1 сентября. Штраф для граждан составит от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. В сопроводительных документах говорилось, что он позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности. Также в пояснительной записке депутаты отмечали распространение среди подростков в России сниффинга - явления, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф
Общество , РОССИЯ, РФ
00:27 01.09.2025
 
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям

Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу опасных газов детям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы - для юридических лиц они составят от 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, соответствующая норма внесена в статью 14.53 КоАП РФ и вступила в силу с 1 сентября.
Штраф для граждан составит от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
В сопроводительных документах говорилось, что он позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности.
Также в пояснительной записке депутаты отмечали распространение среди подростков в России сниффинга - явления, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.
 
ОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала