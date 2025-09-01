https://1prime.ru/20250901/shtrafy-861550158.html
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям - 01.09.2025
Бизнесу грозят штрафы за нарушение запрета на продажу газа детям
За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы - для юридических лиц они... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы - для юридических лиц они составят от 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, соответствующая норма внесена в статью 14.53 КоАП РФ и вступила в силу с 1 сентября.
Штраф для граждан составит от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
В сопроводительных документах говорилось, что он позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности.
Также в пояснительной записке депутаты отмечали распространение среди подростков в России сниффинга - явления, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.
