Силуанов пошутил, что "вообще ни за что не платит" в Китае
Силуанов пошутил, что "вообще ни за что не платит" в Китае
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки. "А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае. На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС. На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
