Силуанов пошутил, что "вообще ни за что не платит" в Китае - 01.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов пошутил, что "вообще ни за что не платит" в Китае
экономика
китай
антон силуанов
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки. "А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае. На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС. На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
китай
китай, антон силуанов, шос
Экономика, КИТАЙ, Антон Силуанов, ШОС
11:51 01.09.2025
 
Силуанов пошутил, что "вообще ни за что не платит" в Китае

Глава Минфина Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит"

Антон Силуанов
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки.
"А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае.
На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.
На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
ЭкономикаКИТАЙАнтон СилуановШОС
 
 
