Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/sotrudnichestvo-861607009.html
Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве
Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве - 01.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве
Сбербанк и университет Китая Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития, сообщает пресс-служба банка. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:42+0300
2025-09-01T17:42+0300
экономика
сбербанк
китай
россия
герман греф
сотрудничество
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_c2b89898169de51ea8b6d6fa7e1141f6.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и университет Китая Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития, сообщает пресс-служба банка. В сообщении отмечается, что соглашение в рамках проходящего в китайском Тяньцзине саммита ШОС подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор университета Цинхуа Ли Лумин. "Соглашение направлено на продвижение совместных интересов России и Китая в области научно-технического сотрудничества", - говорится в материале. Также отмечается, что стороны планируют проводить совместные исследования и намерены способствовать академическим обменам. "Университет Цинхуа - один из мировых лидеров в сфере передовых технологий. Наше стратегическое партнёрство укрепит сотрудничество между Россией и Китаем и поможет создать ещё больше прорывных решений на благо жителей наших стран. Подписанные соглашения откроют новую главу в развитии высокотехнологичных отраслей России и Китая. Сотрудничество с университетом Цинхуа - важный шаг к развитию инноваций, которые будут служить интересам всего мирового сообщества", - заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
https://1prime.ru/20250829/sber-861454146.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_87d4a7fe890f879bdc66d26392f911a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, китай, россия, герман греф, сотрудничество, технологии
Экономика, Сбербанк, КИТАЙ, РОССИЯ, Герман Греф, сотрудничество, Технологии
17:42 01.09.2025
 
Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве

Сбербанк и китайский университет Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и университет Китая Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития, сообщает пресс-служба банка.
В сообщении отмечается, что соглашение в рамках проходящего в китайском Тяньцзине саммита ШОС подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор университета Цинхуа Ли Лумин.
"Соглашение направлено на продвижение совместных интересов России и Китая в области научно-технического сотрудничества", - говорится в материале.
Также отмечается, что стороны планируют проводить совместные исследования и намерены способствовать академическим обменам.
"Университет Цинхуа - один из мировых лидеров в сфере передовых технологий. Наше стратегическое партнёрство укрепит сотрудничество между Россией и Китаем и поможет создать ещё больше прорывных решений на благо жителей наших стран. Подписанные соглашения откроют новую главу в развитии высокотехнологичных отраслей России и Китая. Сотрудничество с университетом Цинхуа - важный шаг к развитию инноваций, которые будут служить интересам всего мирового сообщества", - заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС
29 августа, 16:54
 
ЭкономикаСбербанкКИТАЙРОССИЯГерман ГрефсотрудничествоТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала