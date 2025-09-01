https://1prime.ru/20250901/sotrudnichestvo-861607009.html

Сбербанк и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве

2025-09-01T17:42+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и университет Китая Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития, сообщает пресс-служба банка. В сообщении отмечается, что соглашение в рамках проходящего в китайском Тяньцзине саммита ШОС подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор университета Цинхуа Ли Лумин. "Соглашение направлено на продвижение совместных интересов России и Китая в области научно-технического сотрудничества", - говорится в материале. Также отмечается, что стороны планируют проводить совместные исследования и намерены способствовать академическим обменам. "Университет Цинхуа - один из мировых лидеров в сфере передовых технологий. Наше стратегическое партнёрство укрепит сотрудничество между Россией и Китаем и поможет создать ещё больше прорывных решений на благо жителей наших стран. Подписанные соглашения откроют новую главу в развитии высокотехнологичных отраслей России и Китая. Сотрудничество с университетом Цинхуа - важный шаг к развитию инноваций, которые будут служить интересам всего мирового сообщества", - заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

