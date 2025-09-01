Соцфонд начал прием заявок очных студенток на пособия по беременности

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Социальный фонд России с 1 сентября начал принимать заявки студенток очного отделения на оформление пособий по беременности и родам, сообщили в пресс-службе фонда. "С 1 сентября отделения Социального фонда по всей стране начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что к запуску услуги открыт электронный сервис на "Госуслугах", с помощью которого можно обратиться за выплатой. Заявление также принимается в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах. Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам. Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.
