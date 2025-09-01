https://1prime.ru/20250901/ssha-861552702.html
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
По мнению экономиста, канцлер Германии должен вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Европе, а не играть роль "подстрекателя к войне".
"Но у Мерца нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому. На самом деле это очень плохо, и немецкое общество демонстрирует, что оно ему не доверяет и не поддерживает его", - заключил Сакс.
Ранее Мерц заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
