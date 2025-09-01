Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны - 01.09.2025
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны - 01.09.2025, ПРАЙМ
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА... | 01.09.2025
экономика
финансы
мировая экономика
германия
запад
фрг
джеффри сакс
фридрих мерц
владимир путин
оон
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. По мнению экономиста, канцлер Германии должен вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Европе, а не играть роль "подстрекателя к войне". "Но у Мерца нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому. На самом деле это очень плохо, и немецкое общество демонстрирует, что оно ему не доверяет и не поддерживает его", - заключил Сакс. Ранее Мерц заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
финансы, мировая экономика, германия, запад, фрг, джеффри сакс, фридрих мерц, владимир путин, оон
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, ФРГ, Джеффри Сакс, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ООН
01:31 01.09.2025
 
В США назвали канцлера Германии одним из худших лидеров страны

Экономист Сакс: Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии

ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
По мнению экономиста, канцлер Германии должен вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Европе, а не играть роль "подстрекателя к войне".
"Но у Мерца нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому. На самом деле это очень плохо, и немецкое общество демонстрирует, что оно ему не доверяет и не поддерживает его", - заключил Сакс.
Ранее Мерц заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
