WSJ: многие проекты дата-центров в США никогда не будут реализованы

ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Многие из проектов строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) в США никогда не будут реализованы, несмотря на рост числа запросов к поставщикам электроэнергии, сообщает газета Wall Street Journal. "Коммунальные предприятия видят огромные возможности в ИИ, но понимают, что многие предложенные проекты никогда не будут реализованы, из-за чего их прозвали "фантомными дата-центрами", - пишет издание. В публикации газеты отмечается, что американские поставщики электроэнергии столкнулись с резким ростом заявок на подключение к сетям со стороны разработчиков центров обработки данных и технологических компаний, которые "забрасывают коммунальщиков по всей стране" запросами на обслуживание с целью поиска мест для строительства. "Отчасти проблема заключается в том, что потребности в электроэнергии для одних и тех же потенциальных проектов разные коммунальные службы учитывают в двойном, тройном или даже в четверном размере", - указывает издание. В итоге, в некоторых случаях совокупный объем запрашиваемых объемов электричества может многократно превышать существующий спрос на электроэнергию во всем регионе обслуживания сетевых организаций и достигать, как утверждает газета, "астрономических показателей". Кроме того, как уточняет издание, застройщики имеют возможность подавать несколько одновременных запросов для возможных площадок реализации проектов, подключение к сетям может занять годы, а при строительстве могут возникнуть не запланированные ранее трудности, связанные с выдачей разрешений. На этом фоне поставщики электроэнергии в США не хотят брать на себя риск строительства слишком большого количества электростанций или линий электропередачи, подчеркивает газета. "Если шумиха вокруг ИИ окажется преувеличенной, или технологической отрасли в конечном итоге не потребуется столько электроэнергии, сколько прогнозировали, другим потребителям придется нести расходы на инфраструктуру", - заключает издание.
