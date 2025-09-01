https://1prime.ru/20250901/stavka-861549992.html

Вступила в силу единая ставка НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

Вступила в силу единая ставка НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Единая ставка НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов вступила в силу с 1 сентября 2025 года. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами. Закон направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Ранее сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы. При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами на предмет использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов. С 1 сентября стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики). В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний - производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.

