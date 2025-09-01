https://1prime.ru/20250901/strana-861553126.html

Страны, поставляющие рис Филиппинам, могут потерять $613 миллионов

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Страны, поставляющие рис Филиппинам, могут потерять около 613 миллионов долларов из-за запрета Манилы на импорт риса на 60 дней, подсчитало РИА Новости по данным филиппинской статслужбы. Согласно сообщениям местных СМИ, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 6 августа этого года объявил о 60-дневной приостановке импорта риса, которая начинается 1 сентября 2025 года. Временное прекращение импорта риса призвано помочь стабилизировать цены на рис и защитить местных фермеров от более дешевого импортного риса. Так, по итогам последних 12 месяцев, с августа прошлого года по июль текущего, общий объем импорта риса Филиппинами достиг 2,45 миллиарда долларов (почти 5 миллионов тонн). Таким образом среднемесячные поставки достигли примерно 204,3 миллиона долларов (414,9 тысячи тонн). Получается, что за время трехмесячной паузы, торговые партнеры Манилы потеряют около 612,8 миллиона долларов - это 1,2 миллиона тонн риса. Самые большие денежные потери за три месяца понесет Вьетнам, который мог бы поставить Филиппинам риса примерно на 470,9 миллиона долларов. Также заметные убытки перерыв в поставках может принести Таиланду (54 миллиона долларов), Пакистану (30,8 миллиона), Мьянме (25,3 миллиона), Китаю (18,4 миллиона), Индии (10,8 миллиона) и Южной Корее (1,7 миллиона). По итогам прошлого года Филиппины импортировали риса на 2,52 миллиарда долларов (4,8 миллиона тонн), став крупнейшим мировым его покупателем. Несмотря на это, по итогам прошлого года для большинства импортеров риса Филиппинам, страна не является главным рынком сбыта. Например, в экспорте Италии, Испании и США доля Филиппин составила менее одной десятой процента, Индии - до 1%, Японии - 1,2%, Пакистана - 4,4%, Таиланда - 5,2%, Мьянмы - 7,3%, Китая - почти 8,1%, Южной Кореи - 10,7%. А у Бангладеша по итогам финансового года, который начался в июле прошлого года и закончился в этом июне - 16,9%.

