Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества

2025-09-01T07:39+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин. "Полным ходом реализуется, одобренная нами в прошлом году, стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

