Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества
2025-09-01T07:39+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин.
"Полным ходом реализуется, одобренная нами в прошлом году, стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
