Студенткам на очной форме обучения увеличат пособие по беременности и родам

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток на очной форме обучения увеличится до величины прожиточного минимума региона пребывания с 1 сентября этого года, следует из федерального закона РФ. “Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории (обучающимся по очной форме обучения - ред.)... с 01.09.2025 - в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания”, - говорится в документе. При этом средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Выплату пособия обеспечит Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета. Подать заявление на пособие можно будет через Госуслуги, в клиентских службах фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно нужно будет предоставить справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение о назначении будет принято в течение десяти рабочих дней, в отдельных случаях - в течение 20 дней. Сами средства выплатят в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.

