https://1prime.ru/20250901/sud-861606561.html

Суд в Москве вынес приговор трем участникам аферы с госконтрактами

Суд в Москве вынес приговор трем участникам аферы с госконтрактами - 01.09.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве вынес приговор трем участникам аферы с госконтрактами

Замоскворецкий районный суд приговорил к срокам от 6 до 8,5 лет лишения свободы трех участников мошенничества с государственными контрактами более чем на 400... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:49+0300

2025-09-01T17:49+0300

2025-09-01T17:49+0300

россия

суд

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Замоскворецкий районный суд приговорил к срокам от 6 до 8,5 лет лишения свободы трех участников мошенничества с государственными контрактами более чем на 400 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы. "Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении теперь уже бывших заместителя генерального директора акционерного общества 45-летнего Романа Ивашкина, начальника отдела исследовательской деятельности этой же организации 38-летнего Сергея Лукьянова и генерального директора коммерческой компании 35-летней Екатерины Петелиной... Суд приговорил Ивашкина к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, Лукьянова к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Петелину суд приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Осужденные Ивашкин и Лукьянов были взяты под стражу в зале суда. Уточняется, что все они были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как было установлено в суде, заместитель гендиректора АО "Транснефть-Диаскан" Ивашкин, с начальником отдела исследовательской деятельности Лукьяновым, гендиректором ООО "ЗИО-Поларис" Петелиной и иными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с июля 2017 по октябрь 2018 года обеспечили победу компании Петелиной на закупках и заключение четырех договоров. Их предметом стали работы по завышенной стоимости – более чем на 229 миллионов рублей. Кроме того, с октября 2017 по май 2019 года Ивашкин, Лукьянов, Петелина, осознавая, что обязательства исполнены не будут, заключили с коммерческой компанией договор на поставку оборудования в два этапа, в том числе моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью более 159 миллионов рублей. Для придания видимости выполнения работ они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования. С февраля по июнь 2018 года сообщники обеспечили заключение договора на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах образцов с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа на сумму более 15 миллионов рублей, предоставив документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств в указанной сумме. При этом цена была необоснованно завышена, в результате чего причинен имущественный вред. Как отметили в прокуратуре, гражданские иски представителей потерпевших направлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

https://1prime.ru/20250901/sud-861576054.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, общество