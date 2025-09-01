Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупные торговые сети во Франции изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой - 01.09.2025
Крупные торговые сети во Франции изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой
Крупные торговые сети во Франции изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой - 01.09.2025, ПРАЙМ
Крупные торговые сети во Франции изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой
Одни из крупнейших французских торговых сетей Leclerc и Cooperative U изъяли из продаж мягкие сыры сорта сель-сюр-шер, которые были заражены кишечной палочкой,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Одни из крупнейших французских торговых сетей Leclerc и Cooperative U изъяли из продаж мягкие сыры сорта сель-сюр-шер, которые были заражены кишечной палочкой, следует из данных, опубликованных на сайтах компаний. "По причине присутствия кишечной палочки... вся продукция была изъята из продаж", - сказано на соответствующей странице компании Leclerc. Отмечается, что речь идет о сыре марки Nos Regions ont du Talent. Аналогичное сообщение о сырах сель-сюр-шер другой марки Fromagerie Anjouin было опубликовано на веб-странице компании Cooperative U. Согласно данным на посвящённом отзыву потребительских товаров правительственном сайте Rappel Conso, зараженные сыры обеих марок продавались на всей территории Франции. Подлежащая отзыву продукция в основном продавалась в 20-х числах августа. Это не первый случай отзыва зараженных сыров во Франции за последнее время. В августе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) сообщил, что в разных странах Евросоюза возникали случаи заражения листериозом после продаж сыров французской компании Chavegrand, чью продукцию связывают с двумя смертями от болезни во Франции.
16:39 01.09.2025
 
Крупные торговые сети во Франции изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой

Французские сети Leclerc и Cooperative U изъяли из продажи сыры с кишечной палочкой

ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Одни из крупнейших французских торговых сетей Leclerc и Cooperative U изъяли из продаж мягкие сыры сорта сель-сюр-шер, которые были заражены кишечной палочкой, следует из данных, опубликованных на сайтах компаний.
"По причине присутствия кишечной палочки... вся продукция была изъята из продаж", - сказано на соответствующей странице компании Leclerc.
Отмечается, что речь идет о сыре марки Nos Regions ont du Talent.
Аналогичное сообщение о сырах сель-сюр-шер другой марки Fromagerie Anjouin было опубликовано на веб-странице компании Cooperative U.
Согласно данным на посвящённом отзыву потребительских товаров правительственном сайте Rappel Conso, зараженные сыры обеих марок продавались на всей территории Франции. Подлежащая отзыву продукция в основном продавалась в 20-х числах августа.
Это не первый случай отзыва зараженных сыров во Франции за последнее время. В августе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) сообщил, что в разных странах Евросоюза возникали случаи заражения листериозом после продаж сыров французской компании Chavegrand, чью продукцию связывают с двумя смертями от болезни во Франции.
