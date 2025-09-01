https://1prime.ru/20250901/tokaev-861592414.html
Токаев призвал к сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС
АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего развития и сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. "Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север - Юг" и Средний коридор", - заявил Токаев на саммите "ШОС плюс". Глава Казахстана также отметил, что поддерживает создание Банка развития ШОС как эффективного финансового инструмента, ориентированного на развитие экономик стран - участниц организации. По его словам, Казахстан готов и впредь всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
