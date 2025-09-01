Оборот торгов на "СПБ бирже" вырос в августе

https://1prime.ru/20250901/torgi-861596218.html
2025-09-01T14:45+0300
2025-09-01T14:45+0300
2025-09-01T14:45+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам августа 2025 года составил 178,18 миллиарда рублей, превысив июльские показатели на 33,44%, следует из сообщения торговой площадки. "Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам августа 2025 года составил 178,18 миллиарда рублей. Это на 33,44% больше, чем в июле 2025 года (133,52 миллиарда рублей), и в 35,88 раза превышает показатель августа 2024 года (4,97 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Доля объема торгов по выходным дням составила 6,71% (11,96 миллиарда рублей) от общего объема торгов за месяц, отмечает биржа. "Среднедневной объем торгов в будние дни августа составил 7,92 миллиарда рублей, что на 43,45% больше, чем в июле (5,52 миллиарда рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 5,94 миллиарда рублей (в июле - 4,45 миллиарда рублей). Участники торгов заключили в августе 32,65 миллиона сделок, что на 51,99% больше по сравнению с июлем (21,48 миллиона сделок)", - добавляется там же. При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в августе увеличилось до 768,45 тысячи, что на 37,67% больше, чем в июле (558,16 тысячи счетов). В информационной системе "СПБ биржи" размещены 13 выпусков ЦФА на сумму 4,62 миллиарда рублей (в июле — на 4,21 миллиарда рублей).
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам августа 2025 года составил 178,18 миллиарда рублей, превысив июльские показатели на 33,44%, следует из сообщения торговой площадки.
"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам августа 2025 года составил 178,18 миллиарда рублей. Это на 33,44% больше, чем в июле 2025 года (133,52 миллиарда рублей), и в 35,88 раза превышает показатель августа 2024 года (4,97 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
Доля объема торгов по выходным дням составила 6,71% (11,96 миллиарда рублей) от общего объема торгов за месяц, отмечает биржа.
"Среднедневной объем торгов в будние дни августа составил 7,92 миллиарда рублей, что на 43,45% больше, чем в июле (5,52 миллиарда рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 5,94 миллиарда рублей (в июле - 4,45 миллиарда рублей). Участники торгов заключили в августе 32,65 миллиона сделок, что на 51,99% больше по сравнению с июлем (21,48 миллиона сделок)", - добавляется там же.
При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в августе увеличилось до 768,45 тысячи, что на 37,67% больше, чем в июле (558,16 тысячи счетов).
В информационной системе "СПБ биржи" размещены 13 выпусков ЦФА на сумму 4,62 миллиарда рублей (в июле — на 4,21 миллиарда рублей).
