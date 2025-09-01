https://1prime.ru/20250901/totalenergies-861603369.html

TotalEnergies получила разрешение на разведку на шельфовом участке в Конго

2025-09-01T16:17+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies, а также ее партнеры - катарская QatarEnergy и национальная нефтяная компания Конго SNPC - получили разрешение на разведку в рамках шельфового участка Nzombo в Республике Конго, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "TotalEnergies (50%, оператор) совместно со своими партнерами QatarEnergy (35%) и национальной компанией SNPC (15%) получили разрешение на разработку участка Nzombo в Республике Конго", - говорится в релизе. Месторождение расположено в 100 км от города Пуэнт-Нуар, недалеко от производственных мощностей Moho, эксплуатируемых TotalEnergies EP Congo. Площадь участка Nzombo составляет 1 000 квадратных километров. Программа работы на месторождении включает в себя бурение одной разведочной скважины, к которому компании планируют приступить до конца 2025 года. "Присуждение перспективного разрешения на разработку материального участка Nzombo отражает нашу дальнейшую стратегию по расширению портфеля разведочных проектов с высокоперспективными месторождениями, которые могут быть разработаны с использованием уже имеющихся мощностей, и подтверждает наше многолетнее партнерство с Республикой Конго", - приводится в релизе заявление старшего вице-президента по геологоразведке TotalEnergies Кевина Маклахлана (Kevin McLachlan). Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

