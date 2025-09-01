Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана - 01.09.2025
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Взаимный товарооборот уверенно растёт. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил ещё 11,4%", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, товарооборот
17:13 01.09.2025
 
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Взаимный товарооборот уверенно растёт. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил ещё 11,4%", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов
29 августа, 15:21
 
Экономика РОССИЯ ИРАН Владимир Путин товарооборот
 
 
Заголовок открываемого материала