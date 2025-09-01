https://1prime.ru/20250901/tovarooborot-861605454.html
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Взаимный товарооборот уверенно растёт. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил ещё 11,4%", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.
Путин: товарооборот России и Ирана в первом полугодии прибавил 11,4%
