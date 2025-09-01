Трамп заявил, что США станут страной третьего мира

https://1prime.ru/20250901/tramp-861554738.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты во многом станут "страной третьего мира", если введенные им пошлины будут отменены судом. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. "Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций - благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

