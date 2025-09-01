https://1prime.ru/20250901/tramp-861616406.html
Трамп впервые ответил на слухи о своей смерти
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Соединенных штатов Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что никогда не чувствовал себя лучше."Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни", — заявил он.Ранее в субботу западные соцсети были наводнены слухами о смерти президента США. Спекуляции возникли после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности взять на себя обязанности президента, если с 79-летним лидером случится что-то непредвиденное.
