США столкнулись с истощением запасов тротила из-за Украины, пишет NYT

США столкнулись с истощением запасов тротила из-за Украины, пишет NYT

2025-09-01T14:25+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. США столкнулись с истощением запасов тротила начиная с начала украинского конфликта в 2022 году, компании, занимающиеся подрывными работами, ищут альтернативны взрывному веществу, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Газета пишет, что до 2022 года США пользовались услугами поставщиков тротила из КНР, России, Украины и Польши, предлагавшими взрывоопасное вещество "по низким ценам". Отмечается, что тротил для коммерческого использования также можно было получить из старых снарядов, мин, и бомб, которые уже считались слишком старыми для использования американскими военными. "Эти источники (старое вооружение - ред.) истощены, так как армия США решила оставить в своем арсенале более старое вооружение с... 2022 года", - передает New York Times со ссылкой на чиновников промышленности по подрывным работам. Газета добавляет, что раньше Польша была "единственным авторизованным поставщиком тротила Пентагона", однако страна отправляет большую часть произведенного вещества на Украину, которая использует его "в собственных военных целях". "Это происходит после того, как два других основных источника тротила, Россия и Китай, прекратили поставки в США", - добавили изданию чиновники. New York Times добавляет, что в результате конгресс США разрешил выделить 435 миллионов долларов на строительства завода по производству тротила в штате Кентукки, который должен заработать в 2028 году. Газета добавляет, что на фоне нехватки вещества в стране компании начали искать альтернативы. Например, некоторые заводы в США производят взрывное вещество пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ). По словам издания, министерство обороны США, вероятно, нашло другие источники тротила. Так неназванный представитель армии США добавила газете, что ведомство полагается не только на завод тротила в Польше. Однако она не уточнила, какие еще источники вещества использует Пентагон. Как следовало из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости в июле, США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине. В марте агентство Блумберг передавало, что европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ истощены до предела, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки.

