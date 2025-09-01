https://1prime.ru/20250901/tsb-861550416.html

ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам

финансы

банки

банк россия

банк россии

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России с 1 сентября вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам, призванный предотвращать оформление кредитов под влиянием мошенников. Период охлаждения - это время между подписанием договора потребительского кредита (займа) и зачислением денег на счет заемщика, отмечал ранее регулятор. Такой период должен предотвращать случаи, когда люди оформляют кредиты под влиянием мошенников и передают им деньги. С 1 сентября кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора потребительского кредита (займа), а свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Период охлаждения применяется при оформлении кредита как онлайн, так и в офисе банка или микрофинансовой организации. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. Пока действует данный период, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий. Во время периода охлаждения проценты по договору потребительского кредита (займа) не начисляются. Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тысяч рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу). Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет и в том случае, если человек лично пришел в магазин (организацию). Кроме того, отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Также без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга.

финансы, банки, банк россия, банк россии