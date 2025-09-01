https://1prime.ru/20250901/tsb-861579816.html

Темпы роста числа квалифицированных инвесторов упали почти до нуля

2025-09-01T12:03+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Число квалифицированных инвесторов – физических лиц в РФ во втором квартале 2025 года выросло всего на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне повышения имущественного критерия и достигло 918 тысяч, в первом квартале года рост составлял 4%, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей брокеров. "После повышения имущественного критерия с 6 миллионов до 12 миллионов рублей (с 10.02.2025) темпы роста физических лиц – квалифицированных инвесторов замедлились практически до нуля", - говорится в обзоре. "По итогам 2-го квартала 2025 года количество квалифицированных инвесторов выросло до 918 тысяч (+0,5% квартал к кварталу и +16% год к году), а их доля в общем объеме активов физических лиц снизилась с 79 до 78% за квартал. В 2025 году ужесточены требования по имущественному критерию для квалифицированных инвесторов, также для них стали доступны инструменты с повышенным уровнем риска", - сообщил ЦБ. ЦБ РФ с 10 февраля 2025 года повысил имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличился с 6 до 12 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года он вырастет до 24 миллионов рублей. По мнению Банка России, такая мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков.

https://1prime.ru/20250801/tsb-860224160.html

2025

