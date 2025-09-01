https://1prime.ru/20250901/tsifrovye-861454318.html
Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг
Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг
01.09.2025
2025-09-01T04:04+0300
2025-09-01T04:04+0300
2025-09-01T04:04+0300
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После введения регулирования криптоотрасли в 2024 году российский финансовый рынок расширил предложение инвестиционных продуктов и сервисов. Биржи РФ, кредитные организации и инвестиционные компании активно предлагают продукты на базе цифровых валют. Их перспективы оценил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря."Сегодня мы констатируем взаимопроникновение фиатной отрасли и нового сектора цифровых финансов во многих высокоразвитых юрисдикциях: США, Россия, Великобритания, а также ряд стран ЕС и Гонконг. На наш взгляд, это действительно перспективный рынок. Российский сегмент инвестиционных инструментов может достичь капитализации от 50 до 100 миллиардов рублей на горизонте одного года", - указал он.Предметный диалог со стороны инвестиционного бизнеса с отечественными майнинговыми компаниями закладывает качественный фундамент для развития цифровых инвестиционных продуктов, среди которых ЦФА, ПИФы на майнинг и другие инструменты. На мировом и российском рынке растет градус конкуренции между старыми и новыми моделями инвестиционных продуктов и сервисов. Участники сектора заняты пересмотром своих стратегий, чтобы не потерять клиентов и инвесторов.При этом базовое условие рынка остается неизменным: такие продукты подходят только для квалифицированных инвесторов. Это сложные активы с высокой волатильностью, поэтому к ним нужен компетентный подход, указал эксперт.По его словам, биткоин сохраняет высокую вероятность для осеннего рывка. Умеренно позитивный сценарий предполагает достижение флагманской криптовалютой отметки $130 000 уже к началу зимы."Важно отметить, что устойчиво развивающийся рынок промышленного майнинга России может дополнительно дать российскому финансовому рынку до 20% своей стоимости даже на горизонте одного года. Это касается монетизации добытой в российской юрисдикции криптовалюты, действующих вычислительных мощностей майнинговых ЦОДов и постепенного внедрения облачных энергоемких блокчейн-вычислений для российских и зарубежных заказчиков", - заключил Гиря.
Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг
Эксперт Гиря: инвестпродукты на цифровые валюты и майнинг интересны профессионалам
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После введения регулирования криптоотрасли в 2024 году российский финансовый рынок расширил предложение инвестиционных продуктов и сервисов. Биржи РФ, кредитные организации и инвестиционные компании активно предлагают продукты на базе цифровых валют. Их перспективы оценил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
"Сегодня мы констатируем взаимопроникновение фиатной отрасли и нового сектора цифровых финансов во многих высокоразвитых юрисдикциях: США, Россия, Великобритания, а также ряд стран ЕС и Гонконг. На наш взгляд, это действительно перспективный рынок. Российский сегмент инвестиционных инструментов может достичь капитализации от 50 до 100 миллиардов рублей на горизонте одного года", - указал он.
Предметный диалог со стороны инвестиционного бизнеса с отечественными майнинговыми компаниями закладывает качественный фундамент для развития цифровых инвестиционных продуктов, среди которых ЦФА, ПИФы на майнинг и другие инструменты. На мировом и российском рынке растет градус конкуренции между старыми и новыми моделями инвестиционных продуктов и сервисов. Участники сектора заняты пересмотром своих стратегий, чтобы не потерять клиентов и инвесторов.
При этом базовое условие рынка остается неизменным: такие продукты подходят только для квалифицированных инвесторов. Это сложные активы с высокой волатильностью, поэтому к ним нужен компетентный подход, указал эксперт.
По его словам, биткоин сохраняет высокую вероятность для осеннего рывка. Умеренно позитивный сценарий предполагает достижение флагманской криптовалютой отметки $130 000 уже к началу зимы.
"Важно отметить, что устойчиво развивающийся рынок промышленного майнинга России может дополнительно дать российскому финансовому рынку до 20% своей стоимости даже на горизонте одного года. Это касается монетизации добытой в российской юрисдикции криптовалюты, действующих вычислительных мощностей майнинговых ЦОДов и постепенного внедрения облачных энергоемких блокчейн-вычислений для российских и зарубежных заказчиков", - заключил Гиря.