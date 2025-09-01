https://1prime.ru/20250901/tsifrovye-861454318.html

Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг

Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг - 01.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг

После введения регулирования криптоотрасли в 2024 году российский финансовый рынок расширил предложение инвестиционных продуктов и сервисов. Биржи РФ, кредитные | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T04:04+0300

2025-09-01T04:04+0300

2025-09-01T04:04+0300

майнинг

технологии

рынок

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После введения регулирования криптоотрасли в 2024 году российский финансовый рынок расширил предложение инвестиционных продуктов и сервисов. Биржи РФ, кредитные организации и инвестиционные компании активно предлагают продукты на базе цифровых валют. Их перспективы оценил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря."Сегодня мы констатируем взаимопроникновение фиатной отрасли и нового сектора цифровых финансов во многих высокоразвитых юрисдикциях: США, Россия, Великобритания, а также ряд стран ЕС и Гонконг. На наш взгляд, это действительно перспективный рынок. Российский сегмент инвестиционных инструментов может достичь капитализации от 50 до 100 миллиардов рублей на горизонте одного года", - указал он.Предметный диалог со стороны инвестиционного бизнеса с отечественными майнинговыми компаниями закладывает качественный фундамент для развития цифровых инвестиционных продуктов, среди которых ЦФА, ПИФы на майнинг и другие инструменты. На мировом и российском рынке растет градус конкуренции между старыми и новыми моделями инвестиционных продуктов и сервисов. Участники сектора заняты пересмотром своих стратегий, чтобы не потерять клиентов и инвесторов.При этом базовое условие рынка остается неизменным: такие продукты подходят только для квалифицированных инвесторов. Это сложные активы с высокой волатильностью, поэтому к ним нужен компетентный подход, указал эксперт.По его словам, биткоин сохраняет высокую вероятность для осеннего рывка. Умеренно позитивный сценарий предполагает достижение флагманской криптовалютой отметки $130 000 уже к началу зимы."Важно отметить, что устойчиво развивающийся рынок промышленного майнинга России может дополнительно дать российскому финансовому рынку до 20% своей стоимости даже на горизонте одного года. Это касается монетизации добытой в российской юрисдикции криптовалюты, действующих вычислительных мощностей майнинговых ЦОДов и постепенного внедрения облачных энергоемких блокчейн-вычислений для российских и зарубежных заказчиков", - заключил Гиря.

https://1prime.ru/20250811/mayning-860553176.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, технологии, рынок, финансы