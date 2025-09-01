Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.09.2025 Си Цзиньпин заявил о росте международного влияния ШОС
Си Цзиньпин заявил о росте международного влияния ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Международное влияние ШОС постоянно растет, общий экономический объём стран объединения достиг почти 30 триллионов долларов, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объём почти в 30 триллионов долларов", - заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что международное влияние и привлекательность ШОС постоянно растут. Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что поставленная им цель на превышение совокупного объёма торговли Китая со странами Шанхайской организации сотрудничества до 2,3 триллиона долларов была достигнута досрочно. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
