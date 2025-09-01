https://1prime.ru/20250901/turizm-861605584.html
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:19+0300
2025-09-01T17:19+0300
2025-09-01T17:19+0300
россия
иран
туризм
шос
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/18/840981831_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e9861539ad7128b23b63afea7b09c6bf.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. "Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250831/iran-861528330.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/18/840981831_337:0:3000:1997_1920x0_80_0_0_0f4a7fa9a77f1b3b294a05bf79326228.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, туризм, шос, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Туризм, ШОС, Владимир Путин
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном
Путин: количество туристических поездок между РФ и Ираном в 2024 году выросло на 13%
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном.
"Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Министр сельского хозяйства Ирана высказался о торговле с Россией