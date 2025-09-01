Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:19+0300
2025-09-01T17:19+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. "Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
17:19 01.09.2025
 
Путин отметил рост туристических поездок между Россией и Ираном

Путин: количество туристических поездок между РФ и Ираном в 2024 году выросло на 13%

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном.
"Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Министр сельского хозяйства Ирана высказался о торговле с Россией
Вчера, 12:10
 
РОССИЯ ИРАН Туризм ШОС Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала