Эксперт: Турция может предложить Путину разместить ВМС в водах Украины

АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине может стать одной из тем переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Китае, Анкара может предложить размещение своих ВМС в территориальных водах Украины, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер. Встреча лидеров пройдёт на полях саммита ШОС в Тяньцзине в понедельник. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения и международную повестку, включая Украину. По данным турецкого дипломатического источника, Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в урегулировании конфликта и организации саммита на уровне лидеров. "Два ключевых вопроса, требующих решения на мирных переговорах, – это статус контролируемых Россией территорий и гарантии безопасности Украины. Так как Анкара не имеет альтернатив по первому пункту, в центре внимания окажутся именно гарантии безопасности", – отметил Озер. По его словам, Москва выступает против размещения европейских войск на Украине даже в качестве наблюдателей, что заставляет искать альтернативные варианты. Европа же настаивает на присутствии турецких военных в роли наблюдателей. "Размещение турецких ВМС в территориальных водах Украины после завершения конфликта как меры морской безопасности может стать приемлемым вариантом. Поэтому именно гарантии безопасности и функции наблюдателей будут в центре переговоров Эрдогана и Путина", – добавил аналитик. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. По его словам, Анкара не хочет, чтобы тема обсуждалась без её участия. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

2025

