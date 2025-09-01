https://1prime.ru/20250901/turtsija-861556132.html
Эксперт: Турция может предложить Путину разместить ВМС в водах Украины
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине может стать одной из тем переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Китае, Анкара может предложить размещение своих ВМС в территориальных водах Украины, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Встреча лидеров пройдёт на полях саммита ШОС в Тяньцзине в понедельник. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения и международную повестку, включая Украину. По данным турецкого дипломатического источника, Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в урегулировании конфликта и организации саммита на уровне лидеров.
"Два ключевых вопроса, требующих решения на мирных переговорах, – это статус контролируемых Россией территорий и гарантии безопасности Украины. Так как Анкара не имеет альтернатив по первому пункту, в центре внимания окажутся именно гарантии безопасности", – отметил Озер.
По его словам, Москва выступает против размещения европейских войск на Украине даже в качестве наблюдателей, что заставляет искать альтернативные варианты. Европа же настаивает на присутствии турецких военных в роли наблюдателей.
"Размещение турецких ВМС в территориальных водах Украины после завершения конфликта как меры морской безопасности может стать приемлемым вариантом. Поэтому именно гарантии безопасности и функции наблюдателей будут в центре переговоров Эрдогана и Путина", – добавил аналитик.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. По его словам, Анкара не хочет, чтобы тема обсуждалась без её участия.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
мировая экономика, россия, украина, анкара, рф, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, юрий ушаков, мид, шос, мид рф
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Анкара, РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Юрий Ушаков, МИД, ШОС, МИД РФ
