https://1prime.ru/20250901/turtsiya-861587096.html
Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400
Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400 - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:15+0300
2025-09-01T13:15+0300
2025-09-01T13:15+0300
вооружения
россия
финансы
москва
анкара
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. "С турками у нас давняя история по С-400, её надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определённое прошло и нужно поддерживать соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества. "Готовы с нашим турецким партнёром и другие темы обсуждать, не только ПВО. Если будет такая необходимость, в данном случае нет никаких ограничений и каких-то специальных тем, которые мы бы не обсуждали с нашими турецкими партнёрами", - сказал Шугаев.
https://1prime.ru/20250901/erdogan-861577684.html
москва
анкара
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, москва, анкара, турция
Вооружения, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Анкара, ТУРЦИЯ
Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400
Глава ФСВТС Шугаев: Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
"С турками у нас давняя история по С-400, её надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определённое прошло и нужно поддерживать соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества.
"Готовы с нашим турецким партнёром и другие темы обсуждать, не только ПВО. Если будет такая необходимость, в данном случае нет никаких ограничений и каких-то специальных тем, которые мы бы не обсуждали с нашими турецкими партнёрами", - сказал Шугаев.
Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией