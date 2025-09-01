https://1prime.ru/20250901/uchitelya-861604099.html

Во Франции пожаловались на нехватку учителей

франция

общество

ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Около 2500 учителей не хватает во французских школах к началу нового учебного года, признала министр образования Элизабет Борн. "99,9% учителей начальных классов находятся на постах. Почти нет нехватки преподавателей в старших классах, но как и каждый год, в некоторых школах учебные часы не покрыты - это около 0,7%...что эквивалентно примерно 2500 учителям", - заявила Борн в понедельник в эфире радио RTL. Ежегодно наблюдаются занятия, проходящие без педагогов, однако местные власти "мобилизованы" для решения этой проблемы, добавила министр. На этом фоне Борн призвала укрепить кадровый резерв замещающих учителей, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса на протяжении всего учебного года.

