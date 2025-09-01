Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции пожаловались на нехватку учителей - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/uchitelya-861604099.html
Во Франции пожаловались на нехватку учителей
Во Франции пожаловались на нехватку учителей - 01.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции пожаловались на нехватку учителей
Около 2500 учителей не хватает во французских школах к началу нового учебного года, признала министр образования Элизабет Борн. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:34+0300
2025-09-01T16:34+0300
франция
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Около 2500 учителей не хватает во французских школах к началу нового учебного года, признала министр образования Элизабет Борн. "99,9% учителей начальных классов находятся на постах. Почти нет нехватки преподавателей в старших классах, но как и каждый год, в некоторых школах учебные часы не покрыты - это около 0,7%...что эквивалентно примерно 2500 учителям", - заявила Борн в понедельник в эфире радио RTL. Ежегодно наблюдаются занятия, проходящие без педагогов, однако местные власти "мобилизованы" для решения этой проблемы, добавила министр. На этом фоне Борн призвала укрепить кадровый резерв замещающих учителей, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса на протяжении всего учебного года.
https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, общество
ФРАНЦИЯ, Общество
16:34 01.09.2025
 
Во Франции пожаловались на нехватку учителей

Борн: во французских школах к началу года не хватает около 2500 преподавателей

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Около 2500 учителей не хватает во французских школах к началу нового учебного года, признала министр образования Элизабет Борн.
"99,9% учителей начальных классов находятся на постах. Почти нет нехватки преподавателей в старших классах, но как и каждый год, в некоторых школах учебные часы не покрыты - это около 0,7%...что эквивалентно примерно 2500 учителям", - заявила Борн в понедельник в эфире радио RTL.
Ежегодно наблюдаются занятия, проходящие без педагогов, однако местные власти "мобилизованы" для решения этой проблемы, добавила министр.
На этом фоне Борн призвала укрепить кадровый резерв замещающих учителей, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса на протяжении всего учебного года.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
12 июля, 10:26
 
ФРАНЦИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала