"Сделка сформулирована". На Западе заметили важную деталь в словах Путина
"Сделка сформулирована". На Западе заметили важную деталь в словах Путина
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина косвенно подтвердило, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была "сформулирована" сделка по украинскому урегулированию. Такое мнение выразил в социальной сети Х высказал геополитический аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович. Глава российского государства в своем выступлении выразил благодарность Китаю и Индии за их усилия в урегулировании украинской ситуации и подчеркнул, что договоренности, достигнутые на Аляске, также направлены на эту цель."Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске", — отметил аналитик. Ранее на заседании в формате "ШОС плюс" российский президент заявил, что ШОС способна стать ведущей силой в создании более справедливой системы мирового управления.
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина косвенно подтвердило, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была "сформулирована" сделка по украинскому урегулированию. Такое мнение выразил в социальной сети Х высказал геополитический аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.
Глава российского государства в своем выступлении выразил благодарность Китаю и Индии за их усилия в урегулировании украинской ситуации и подчеркнул, что договоренности, достигнутые на Аляске, также направлены на эту цель.
"Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске", — отметил аналитик.
Ранее на заседании в формате "ШОС плюс" российский президент заявил, что ШОС способна стать ведущей силой в создании более справедливой системы мирового управления.
