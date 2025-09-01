https://1prime.ru/20250901/ushakov-861605991.html
Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске
Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске - 01.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске
01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского