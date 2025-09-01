https://1prime.ru/20250901/ushakov-861605991.html

Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске

Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске - 01.09.2025, ПРАЙМ

Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске

Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:30+0300

2025-09-01T17:30+0300

2025-09-01T17:30+0300

политика

россия

сша

аляска

юрий ушаков

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250816/ushakov-860798397.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин