Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске
2025-09-01T17:30+0300
2025-09-01T17:30+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, сша, аляска, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:30 01.09.2025
 
Ушаков отметил прогресс в отношениях России и США после саммита на Аляске

Ушаков: в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между РФ и США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
16 августа, 09:50
 
ПолитикаРОССИЯСШААляскаЮрий УшаковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
