Ушаков рассказал, что стало основой встречи Путина и Трампа на Аляске

Ушаков рассказал, что стало основой встречи Путина и Трампа на Аляске - 01.09.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, что стало основой встречи Путина и Трампа на Аляске

Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:35+0300

2025-09-01T17:35+0300

2025-09-01T17:35+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита - это было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

