Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах ШОС, сообщил Ушаков

Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 01.09.2025, ПРАЙМ

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."На саммите, насколько я помню, только наш президент (Владимир Путин - ред.) затронул эту тему - на саммите ШОС. А так, я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, насколько подробно тема украинского кризиса обсуждалась на саммите ШОС и в кулуарах.Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

