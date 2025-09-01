Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС - 01.09.2025
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран -... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:48+0300
2025-09-01T09:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/61/841916129_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_d1b2e13787e8aa5b29ae37c332d5c90e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья. "Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства. Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.
09:48 01.09.2025
 
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил создать энергетический консорциум ШОС

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья.
"Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства.
Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.
Владимир Путин
Путин отметил развитие отношений России и Узбекистана
Вчера, 20:09
 
Заголовок открываемого материала