Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС

2025-09-01T09:48+0300

энергетика

узбекистан

шавкат мирзиеев

шос

ТАШКЕНТ, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья. "Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства. Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.

узбекистан

