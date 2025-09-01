https://1prime.ru/20250901/uzbekistan-861565739.html
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран -... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:48+0300
2025-09-01T09:48+0300
2025-09-01T09:48+0300
ТАШКЕНТ, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья. "Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства. Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.
ТАШКЕНТ, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья.
"Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства.
Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.
