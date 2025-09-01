Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты - 01.09.2025
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты - 01.09.2025, ПРАЙМ
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты
При покупке валюты всегда есть возможность получить более выгодный курс, однако слишком щедрые предложения должны насторожить, рассказала агентству “Прайм”... | 01.09.2025, ПРАЙМ
курсы валют
финансы
банки
доллар сша
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. При покупке валюты всегда есть возможность получить более выгодный курс, однако слишком щедрые предложения должны насторожить, рассказала агентству "Прайм" экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.По ее словам, безопаснее всего покупать валюту через банк - там прозрачные условия и чеки, которые можно сохранить. Это пригодится для вывоза за границу или крупных сделок."Иногда можно немного выиграть на курсе, например, при крупных суммах выгоднее менять всё сразу, а не дробить сделки. Многие банки предлагают скидку на крупные операции. Премиальные клиенты могут запросить индивидуальный курс через своего менеджера", - отметила Гогаладзе.Прежде чем ехать в банк за выгодным предложением, позвоните и уточните условия. Иногда лучше зафиксировать актуальный курс заранее. Бывает, что выгодный курс касается только онлайн-покупки, но снять наличную валюту нельзя из-за ограничений.В "независимых" обменниках курс может показаться выгоднее, но там есть риск скрытых комиссий. Чтобы проверить, нет ли скрытых удержаний, можно попросить кассира сразу посчитать на калькуляторе, сколько вы получите за вашу сумму, и сравнить результат с официальным курсом. Если цифры не сходятся — эта разница и есть та самая "скрытая комиссия".Покупка валюты частным образом - всегда вопрос доверия. По крайней мере, стоит проверить купюры в банке, чтобы не нарваться на фальшивку."Вообще финансовые рынки устроены так, что при равных условиях резкой разницы в цене быть не должно. Слишком выгодный курс - всегда подвох, от старых банкнот до скрытых комиссий и даже мошенничества", - резюмирует экономист.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. При покупке валюты всегда есть возможность получить более выгодный курс, однако слишком щедрые предложения должны насторожить, рассказала агентству “Прайм” экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
По ее словам, безопаснее всего покупать валюту через банк - там прозрачные условия и чеки, которые можно сохранить. Это пригодится для вывоза за границу или крупных сделок.
“Иногда можно немного выиграть на курсе, например, при крупных суммах выгоднее менять всё сразу, а не дробить сделки. Многие банки предлагают скидку на крупные операции. Премиальные клиенты могут запросить индивидуальный курс через своего менеджера”, - отметила Гогаладзе.
Прежде чем ехать в банк за выгодным предложением, позвоните и уточните условия. Иногда лучше зафиксировать актуальный курс заранее. Бывает, что выгодный курс касается только онлайн-покупки, но снять наличную валюту нельзя из-за ограничений.
В “независимых” обменниках курс может показаться выгоднее, но там есть риск скрытых комиссий. Чтобы проверить, нет ли скрытых удержаний, можно попросить кассира сразу посчитать на калькуляторе, сколько вы получите за вашу сумму, и сравнить результат с официальным курсом. Если цифры не сходятся — эта разница и есть та самая "скрытая комиссия".
Покупка валюты частным образом - всегда вопрос доверия. По крайней мере, стоит проверить купюры в банке, чтобы не нарваться на фальшивку.
“Вообще финансовые рынки устроены так, что при равных условиях резкой разницы в цене быть не должно. Слишком выгодный курс - всегда подвох, от старых банкнот до скрытых комиссий и даже мошенничества”, - резюмирует экономист.
 
Курсы валют, Финансы, Банки, Доллар США
 
 
