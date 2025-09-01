Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росконгресс" выпустил официальный журнал ВЭФ-2025 - 01.09.2025
"Росконгресс" выпустил официальный журнал ВЭФ-2025
Официальный журнал десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, вышел в свет, сообщила пресс-служба...
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Официальный журнал десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, вышел в свет, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Фонд "Росконгресс" выпустил официальный журнал юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс". Издание на русском и английском языках распространяется на площадке форума, рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Владивосток – Москва и по адресной рассылке. Электронную версию можно прочитать на официальном сайте форума", - говорится в сообщении. Тема номера повторяет девиз ВЭФ-2025 – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания" – и подводит итоги десятилетнего развития стратегических для России территорий Дальнего Востока. В журнале опубликовано интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, отдельные материалы посвящены крупнейшим проектам Дальнего Востока, инфраструктурному строительству, созданию транспортных коридоров. Также в журнале рассказывается о молодых предпринимателях, которые создают оригинальные продукты и бренды, о местных мультипликационных студиях. Историческая рубрика журнала посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В развлекательном блоке журнала можно прочитать о лучших ресторанах европейской кухни во Владивостоке, о туристических маршрутах Сахалина и живописных островах, разбросанных по заливу Петра Великого, а также о буднях инспектора по охране окружающей среды в одном из самых безлюдных кордонов Кроноцкого заповедника. Кроме того, на страницах издания много справочной информации, в том числе навигатор по площадке форума, деловая и спортивно-зрелищная программы, афиша фестиваля культуры "Владивостокские сезоны" и календарь предстоящих мероприятий фонда "Росконгресс" до конца 2025 года. Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Росконгресс": журнал десятого Восточного экономического форума вышел в свет

Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Официальный журнал десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, вышел в свет, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Фонд "Росконгресс" выпустил официальный журнал юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс". Издание на русском и английском языках распространяется на площадке форума, рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Владивосток – Москва и по адресной рассылке. Электронную версию можно прочитать на официальном сайте форума", - говорится в сообщении.
Тема номера повторяет девиз ВЭФ-2025 – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания" – и подводит итоги десятилетнего развития стратегических для России территорий Дальнего Востока.
В журнале опубликовано интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, отдельные материалы посвящены крупнейшим проектам Дальнего Востока, инфраструктурному строительству, созданию транспортных коридоров. Также в журнале рассказывается о молодых предпринимателях, которые создают оригинальные продукты и бренды, о местных мультипликационных студиях. Историческая рубрика журнала посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В развлекательном блоке журнала можно прочитать о лучших ресторанах европейской кухни во Владивостоке, о туристических маршрутах Сахалина и живописных островах, разбросанных по заливу Петра Великого, а также о буднях инспектора по охране окружающей среды в одном из самых безлюдных кордонов Кроноцкого заповедника. Кроме того, на страницах издания много справочной информации, в том числе навигатор по площадке форума, деловая и спортивно-зрелищная программы, афиша фестиваля культуры "Владивостокские сезоны" и календарь предстоящих мероприятий фонда "Росконгресс" до конца 2025 года.
Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
