https://1prime.ru/20250901/vef-861590761.html

"Росконгресс" выпустил официальный журнал ВЭФ-2025

"Росконгресс" выпустил официальный журнал ВЭФ-2025 - 01.09.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс" выпустил официальный журнал ВЭФ-2025

Официальный журнал десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, вышел в свет, сообщила пресс-служба... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:33+0300

2025-09-01T13:33+0300

2025-09-01T13:33+0300

экономика

владивосток

дальний восток

алексей чекунков

росконгресс

фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861590608_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_47cf0aea13326de1a1b48e1d71d5420e.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Официальный журнал десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, вышел в свет, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Фонд "Росконгресс" выпустил официальный журнал юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс". Издание на русском и английском языках распространяется на площадке форума, рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Владивосток – Москва и по адресной рассылке. Электронную версию можно прочитать на официальном сайте форума", - говорится в сообщении. Тема номера повторяет девиз ВЭФ-2025 – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания" – и подводит итоги десятилетнего развития стратегических для России территорий Дальнего Востока. В журнале опубликовано интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, отдельные материалы посвящены крупнейшим проектам Дальнего Востока, инфраструктурному строительству, созданию транспортных коридоров. Также в журнале рассказывается о молодых предпринимателях, которые создают оригинальные продукты и бренды, о местных мультипликационных студиях. Историческая рубрика журнала посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В развлекательном блоке журнала можно прочитать о лучших ресторанах европейской кухни во Владивостоке, о туристических маршрутах Сахалина и живописных островах, разбросанных по заливу Петра Великого, а также о буднях инспектора по охране окружающей среды в одном из самых безлюдных кордонов Кроноцкого заповедника. Кроме того, на страницах издания много справочной информации, в том числе навигатор по площадке форума, деловая и спортивно-зрелищная программы, афиша фестиваля культуры "Владивостокские сезоны" и календарь предстоящих мероприятий фонда "Росконгресс" до конца 2025 года. Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250830/vef-861488601.html

владивосток

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, дальний восток, алексей чекунков, росконгресс, фонд