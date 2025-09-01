Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250901/vengriya-861594275.html
14:29 01.09.2025
 
© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.
Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров.
Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа
26 июня, 16:06
 
Заголовок открываемого материала