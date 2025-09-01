https://1prime.ru/20250901/vengriya-861594275.html
Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа
Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа - 01.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа
Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:29+0300
2025-09-01T14:29+0300
2025-09-01T14:29+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
сербия
рф
петер сийярто
александр новак
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI. Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров. Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/20250626/gaz-858936766.html
венгрия
сербия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия, сербия, рф, петер сийярто, александр новак, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, РФ, Петер Сийярто, Александр Новак, Газопровод "Турецкий поток"
Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа
Сийярто: Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа
БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.
Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров.
Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа