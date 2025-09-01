https://1prime.ru/20250901/vengriya-861594275.html

Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа

БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI. Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров. Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.

