Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане
2025-09-01T07:00+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
казахстан
китай
самрук-казына
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Китайская Power China разрабатывает проект строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане мощностью 810 мегаватт, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского фонда "Самрук-Казына".
Глава фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов встретился с главой Power Construction Corporation of China (PowerChina) Дин Яньчжаном.
"Стороны обсудили расширение сотрудничества в области энергетики и инфраструктурных проектов и текущие проекты: ТЭЦ-2 и электростанции в Кокшетау. На стадии разработки также еще один потенциальный проект ВИЭ мощностью 810 мегаватт", - говорится в сообщении.
Power China - одна из крупнейших государственных инжиниринговых и строительных корпораций Китая. Основана в 2011 году в результате слияния нескольких ведущих энергетических и инфраструктурных компаний Китая. Работает более чем в 130 странах мира.
"Самрук-Казына" - стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственный акционер фонда - правительство Казахстана.
