https://1prime.ru/20250901/vie-861555870.html

Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане

Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане - 01.09.2025, ПРАЙМ

Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане

Китайская Power China разрабатывает проект строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане мощностью 810 мегаватт, сообщает в понедельник... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T07:00+0300

2025-09-01T07:00+0300

2025-09-01T07:00+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

казахстан

китай

самрук-казына

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861555870.jpg?1756699205

АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Китайская Power China разрабатывает проект строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане мощностью 810 мегаватт, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского фонда "Самрук-Казына". Глава фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов встретился с главой Power Construction Corporation of China (PowerChina) Дин Яньчжаном. "Стороны обсудили расширение сотрудничества в области энергетики и инфраструктурных проектов и текущие проекты: ТЭЦ-2 и электростанции в Кокшетау. На стадии разработки также еще один потенциальный проект ВИЭ мощностью 810 мегаватт", - говорится в сообщении. Power China - одна из крупнейших государственных инжиниринговых и строительных корпораций Китая. Основана в 2011 году в результате слияния нескольких ведущих энергетических и инфраструктурных компаний Китая. Работает более чем в 130 странах мира. "Самрук-Казына" - стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственный акционер фонда - правительство Казахстана.

казахстан

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, китай, самрук-казына