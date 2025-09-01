Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане - 01.09.2025, ПРАЙМ
Китайская Power China разрабатывает проект строительства ВИЭ в Казахстане
2025-09-01T07:00+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
казахстан
китай
самрук-казына
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Китайская Power China разрабатывает проект строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане мощностью 810 мегаватт, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского фонда "Самрук-Казына". Глава фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов встретился с главой Power Construction Corporation of China (PowerChina) Дин Яньчжаном. "Стороны обсудили расширение сотрудничества в области энергетики и инфраструктурных проектов и текущие проекты: ТЭЦ-2 и электростанции в Кокшетау. На стадии разработки также еще один потенциальный проект ВИЭ мощностью 810 мегаватт", - говорится в сообщении. Power China - одна из крупнейших государственных инжиниринговых и строительных корпораций Китая. Основана в 2011 году в результате слияния нескольких ведущих энергетических и инфраструктурных компаний Китая. Работает более чем в 130 странах мира. "Самрук-Казына" - стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственный акционер фонда - правительство Казахстана.
казахстан
китай
мировая экономика, казахстан, китай, самрук-казына
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Самрук-Казына
07:00 01.09.2025
 
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Китайская Power China разрабатывает проект строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане мощностью 810 мегаватт, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского фонда "Самрук-Казына".
Глава фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов встретился с главой Power Construction Corporation of China (PowerChina) Дин Яньчжаном.
"Стороны обсудили расширение сотрудничества в области энергетики и инфраструктурных проектов и текущие проекты: ТЭЦ-2 и электростанции в Кокшетау. На стадии разработки также еще один потенциальный проект ВИЭ мощностью 810 мегаватт", - говорится в сообщении.
Power China - одна из крупнейших государственных инжиниринговых и строительных корпораций Китая. Основана в 2011 году в результате слияния нескольких ведущих энергетических и инфраструктурных компаний Китая. Работает более чем в 130 странах мира.
"Самрук-Казына" - стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственный акционер фонда - правительство Казахстана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаКАЗАХСТАНКИТАЙСамрук-Казына
 
 
