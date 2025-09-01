Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВинЛаб" увеличил выручку на 25% в первом полугодии 2025 года - 01.09.2025
"ВинЛаб" увеличил выручку на 25% в первом полугодии 2025 года
"ВинЛаб" увеличил выручку на 25% в первом полугодии 2025 года - 01.09.2025, ПРАЙМ
"ВинЛаб" увеличил выручку на 25% в первом полугодии 2025 года
Ретейлер "ВинЛаб", который принадлежит Novabev Group, увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до 47,5 миллиардов рублей, следует из... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:02+0300
2025-09-01T15:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861595306_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_fd358b7c6cce1af04d7e844a2c6fd63f.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Ретейлер "ВинЛаб", который принадлежит Novabev Group, увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до 47,5 миллиардов рублей, следует из опубликованной отчетности по итогам первого полугодия 2025 года. Рост выручки ретейлера обусловлен увеличением трафика на 11,8% и среднего чека на 9,7%, говорится в сообщении компании. Показать EBITDA достиг 5,2 миллиарда рублей, увеличившись на 51% благодаря "повышению операционной эффективности и постепенному выходу магазинов на этап зрелости". Novabev Group и "ВинЛаб" в июле сообщили о хакерской атаке. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на работе магазинов розничной сети. В настоящее время, по данным компании, магазины "ВинЛаб", сайт и мобильное приложение, программа лояльности и другие системы работают в обычном режиме. Novabev Group также заявила о планах по модернизации систем киберзащиты. "Инцидент пришелся на середину лета, традиционно низкий сезон в ретейле, и упущенные продажи компания вполне может восполнить к концу года с ростом покупательской активности. По нашей оценке, "ВинЛаб" лидирует в онлайн-сегменте, где алкогольные ретейлеры работают в формате самовывоза, и имеет сильную программу лояльности с порядка 9 миллионами подписчиков, что должно позволить компании напрямую контактировать со своими постоянными покупателями и восстановить упущенные в июле продажи"", - говорит Михаил Бурмистров, глава агентства "Infoline-аналитика". "ВинЛаб" подтвердил ранее озвученные планы по удвоению сети до порядка 4 000 магазинов, рост выручки от онлайн-сегмента в 3,7 раза и увеличение базы лояльных клиентов до 13 миллионов по итогам 2029 года. Количество торговых точек "ВинЛаб" на середину 2025 года выросло на 18% по сравнению с первым полугодием 2024 года, до 2 129. Число участников программы лояльности увеличилось на 23% и достигло 9,2 миллиона клиентов.
15:02 01.09.2025
 
"ВинЛаб" увеличил выручку на 25% в первом полугодии 2025 года

"ВинЛаб" сохраняет прогноз по удвоению сети и росту онлайн в 3,7 раза до 2029 г.

© Фото : Пресс-служба "ВинЛаб"Алкомаркет "Винлаб" в Москве
Алкомаркет Винлаб в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© Фото : Пресс-служба "ВинЛаб"
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Ретейлер "ВинЛаб", который принадлежит Novabev Group, увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до 47,5 миллиардов рублей, следует из опубликованной отчетности по итогам первого полугодия 2025 года.
Рост выручки ретейлера обусловлен увеличением трафика на 11,8% и среднего чека на 9,7%, говорится в сообщении компании. Показать EBITDA достиг 5,2 миллиарда рублей, увеличившись на 51% благодаря "повышению операционной эффективности и постепенному выходу магазинов на этап зрелости".
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб"
16 июля, 18:27
Novabev Group и "ВинЛаб" в июле сообщили о хакерской атаке. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на работе магазинов розничной сети. В настоящее время, по данным компании, магазины "ВинЛаб", сайт и мобильное приложение, программа лояльности и другие системы работают в обычном режиме. Novabev Group также заявила о планах по модернизации систем киберзащиты.
"Инцидент пришелся на середину лета, традиционно низкий сезон в ретейле, и упущенные продажи компания вполне может восполнить к концу года с ростом покупательской активности. По нашей оценке, "ВинЛаб" лидирует в онлайн-сегменте, где алкогольные ретейлеры работают в формате самовывоза, и имеет сильную программу лояльности с порядка 9 миллионами подписчиков, что должно позволить компании напрямую контактировать со своими постоянными покупателями и восстановить упущенные в июле продажи"", - говорит Михаил Бурмистров, глава агентства "Infoline-аналитика".
"ВинЛаб" подтвердил ранее озвученные планы по удвоению сети до порядка 4 000 магазинов, рост выручки от онлайн-сегмента в 3,7 раза и увеличение базы лояльных клиентов до 13 миллионов по итогам 2029 года. Количество торговых точек "ВинЛаб" на середину 2025 года выросло на 18% по сравнению с первым полугодием 2024 года, до 2 129. Число участников программы лояльности увеличилось на 23% и достигло 9,2 миллиона клиентов.
 
