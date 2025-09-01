Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась - 01.09.2025
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
10:24 01.09.2025
 
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась

Встреча Путина и премьера Индии Моди в Тяньцзине завершилась

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
