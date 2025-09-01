https://1prime.ru/20250901/vstrecha-861570454.html
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась - 01.09.2025, ПРАЙМ
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T10:24+0300
2025-09-01T10:24+0300
2025-09-01T10:24+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860864586_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_79ed07a118856bf2002bd000aed9911e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
https://1prime.ru/20250901/modi-861568105.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860864586_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0a8ce541cd4c22b6affdce0538ca5881.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Встреча Путина и премьера Индии в Тяньцзине завершилась
Встреча Путина и премьера Индии Моди в Тяньцзине завершилась