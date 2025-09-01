Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/vtb-861562442.html
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты - 01.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты
ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:03+0300
2025-09-01T09:03+0300
экономика
банки
финансы
втб
почта банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка. "С 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году – с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении "Госуслуги Культура" и приложении "Почта банка", а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и "Почта банка", адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта "Почта банка" будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке. "Пушкинская карта – уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача – сделать процесс перехода обслуживания проекта из "Почта банка" в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или "Почта Банка".
https://1prime.ru/20250829/pyanov-861434254.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, втб, почта банк
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ, Почта банк
09:03 01.09.2025
 
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты

ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка.
"С 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году – с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении "Госуслуги Культура" и приложении "Почта банка", а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и "Почта банка", адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта "Почта банка" будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке.
"Пушкинская карта – уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача – сделать процесс перехода обслуживания проекта из "Почта банка" в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или "Почта Банка".
первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки ЦБ
29 августа, 11:47
 
ЭкономикаБанкиФинансыВТБПочта банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала