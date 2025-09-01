https://1prime.ru/20250901/yabloko-861560148.html

"Золотое яблоко" запустит производство уходовой косметики в России

"Золотое яблоко" запустит производство уходовой косметики в России

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" планирует запустить производство уходовой косметики в России, инвестиции в проект составят до 4 миллиардов рублей, сообщила компания. "Компания планирует запустить в России производство уходовой косметики. Уже ведутся переговоры о покупке с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Инвестиции в проект составят до 4 миллиардов рублей", - говорится в релизе. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027-2030 годах, отмечается там. Компания намерена запустить масштабное производство, которое будет выпускать косметику под собственной торговой маркой For me, а также на условиях контрактного производства для независимых российских брендов. Основной объем прогнозируется во втором сегменте, уточнили в компании. "Завод может стать частью комплексного сервиса, который "Золотое Яблоко" предложит российским брендам: от разработки формул и производства до продажи, логистики и экспорта. Сейчас компания работает на рынках Казахстана, Республики Беларусь, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. В следующем году выходит в Китай. Мы верим в экспортный потенциал российской продукции и нацелены на долгосрочные инвестиции в этот проект", - прокомментировал основатель и совладелец "Золотого яблока" Иван Кузовлев, его слова приводятся в сообщении.

