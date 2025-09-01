https://1prime.ru/20250901/yanukovich-861597848.html

Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. "Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал Янукович журналистам. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.

