Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО - 01.09.2025, ПРАЙМ
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:03+0300
2025-09-01T15:03+0300
2025-09-01T15:03+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. "Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал Янукович журналистам. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
