Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО - 01.09.2025
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. "Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал Янукович журналистам. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
украина, киев, владимир путин, нато, шос
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, НАТО, ШОС
15:03 01.09.2025
 
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО

Янукович назвал вступление Украины в НАТО прямой дорогой к гражданской войне

Бывший президент Украины Виктор Янукович
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне.
"Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал Янукович журналистам.
Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
В Испании застрелили бывшего советника Януковича
21 мая, 13:03
 
ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир ПутинНАТОШОС
 
 
