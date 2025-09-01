Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-01T15:18+0300
2025-09-01T15:18+0300
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине. "Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - заявил он журналистам. Ранее Путин заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.
15:18 01.09.2025
 
Янукович заявил, что работал по сближению Украины с Евросоюзом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно.
Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - заявил он журналистам.
Ранее Путин заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.
